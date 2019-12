Sulz a. N. Anwohner fürchten Verkehrschaos

Auf insgesamt 1181 Hektar sollen sich auf 17 Bauplätzen Einzel- und Doppelhäuser zum Wohngebiet formieren. Das Interesse ist laut Ortsvorsteher Reiner Kimmich groß. Die Wohnungsnot in Renfrizhausen ist bekannt, wenig Verständnis haben die Anwohner an der Straße "Auf dem Markstein" aber dafür, dass selbige als Zufahrtsstraße genutzt werden soll. Sie halten die Straße für die verstärkte Verkehrsbelastung als ungeeignet. In einer Bürgerfragestunde im vergangenen Monat wies Ortsvorsteher Kimmich darauf hin, dass sich die Verkehrsbelastung in Grenzen halten werde. Lediglich in der Bauphase sei mit starkem Verkehr zu rechnen.