Sulz a. N. An den Zahlen ist doch was faul

Sulz. "Ich habe das Gefühl ›Da stimmt was nicht‹", gab Bürgermeister Hieber in der Gemeinderatssitzung zu. Anlass für dieses Gefühl geben die Einwohnerzahlen vom Statistischen Landesamt, in deren Folge die Mittelzuweisung sinkt. So werden die Schlüsselzuweisungen um rund 450 000 Euro niedriger ausfallen als angenommen.