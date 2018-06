Sulz a. N. Am Mummelsee verliert sich die Spur

Der Bollenhut als Anstecknadel am Revers von Leix führte als Erzählanlass in den Schwarzwald ein. Und das gesprochene Wort kam dann nochmals anders an als das gelesene, wurden die einzelnen markanten Szenen doch anschaulich stimmlich moduliert und gestenreich unterstützt. Man konnte förmlich mitleben und fühlte sich mitten in das Geschehen hinein versetzt, entsprechend groß war auch die Aufmerksamkeit. Der Schauplatz Mummelsee tat ein Übriges, war er doch allen bestens bekannt. Leix umspannte in seiner Lesung einen Zeitraum von einem Tag. Man erlebt den frühen Morgen am See ohne Touristen und sieht das teure, blutdurchtränkte Sakko am Ufer hängen. Mittags wird es mit dem dunklen Fleck bemerkt. Die Zuhörer werden Zeuge, wie der Polizeiapparat in Gang kommt, angefangen vom Notruf bei der Offenburger Polizei über das Eintreffen der Kommissare Marie Schwarz und Gottfried Wald vom LKA, den nächtlichen Tauchgang des Tauchers Krall aus Stuttgart bis zum Sonnenaufgang am nächsten Morgen. Es wird nach der Leiche des schwerreichen Konrad Kranz aus Achern gesucht, der vermisst wird und dessen Spur sich hier am Mummelsee verliert. Der Zuhörer erlebt die schaurig-mystische Atmosphäre des Sees in einer Juninacht, untermalt noch durch warnende Erzählungen von Großmüttern für ihre Enkel, die im Prolog auf die Gefahren des Sees hinweisen. Und was hat Kommissarin Schwarz mit Krall zu tun, vor dessen Bedrohung sie Hals über Kopf mit dem Auto flieht?

Hier endete die Lesung. Wie kommt ein Förster zum Schreiben? Das erfuhr man in amüsanter Weise, ebenso den Anlass für sein erstes Buch "Mordschwarzwald". Sichtlich erfreut nahm der Autor die "Schwarzwaldmarie" als Applaus entgegen, die die Senioren ihm zu Ehren sangen.