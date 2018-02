Sulz a. N. Alterswehr wird neu eingekleidet

Schon seit Jahren leitet Helmut Fleiner die Geschicke der Alterswehr und hat daher auch zur Versammlung eingeladen. 28 von 61 Alterswehrmännern sind der Einladung gefolgt.

Mit Stand vom 10. Februar 2018 zählt die Gesamtwehr Sulz 61 Mitglieder. Diese setzen sich wie folgt zusammen: In der Kernstadtwehr sind es 20 Kameraden, in Bergfelden zehn, Dürrenmettstetten einer, Glatt neun, Holzhausen sieben, Hopfau vier und Mühlheim zehn. Keine Meldungen gab es aus Fischingen, Renfrizhausen und Sigmarswangen. Im Kreis Rottweil sind 620 Alterswehrmitglieder erfasst. Stadtbrandmeister Eugen Heizmann begrüßt die neue Einkleidung der Alterswehrmänner. In der Regel sind sie bei Übungen und zum Teil bei Einsätzen dabei, regeln den Verkehr und unterstützen die Aktiven auch bei Festivitäten oder begleiten sie in Uniform zu Veranstaltungen.

Helmut Fleiner ist mit 29 von 31 Stimmen als Alterswehrleiter bestätigt worden, ebenso Hans-Dieter Hagenlocher. Sie wollen die Termine für die Alterswehr koordinieren.