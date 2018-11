Sulz a. N. Alter Friedhof bleibt, wie er ist

Sulz-Holzhausen (ah). Der alte Friedhof an der Patmosstraße bleibt so erhalten, wie er ist, teilte Ortsvorsteher Gregor Plocher bei der Ortschaftsratsitzung am Dienstag mit. Bei den nichtöffentlichen Sitzungen waren sich die Ortschaftsräte auch darüber einig, das die beim Info-Abend vorgestellte Variante zwei den Wünschen der Bürger am ehesten entspricht. Danach wird es einen Gehweg mit Parkplätzen geben, erkennbar durch eine Entwässerungsrinne, und zwar auf der linken Seite von der Hauptstraße in die Straße Im Krautland.