Sulz a. N. Alte Musik elegant gespielt

Unter dem Motto "In Dir ist Freude" spielte das 14-köpfige Ensemble unter der Leitung von Ute Kloppert auf historischen Instrumenten. Willkommen geheißen wurden die Musiker von Sylvia Müller, die in kurzen Worten für Spenden für das aktuelle Hilfsprojekt, das Straßenkinder in Bolivien unterstützt, warb. Mit einer einleitenden Pavane des Renaissance-Komponisten Richard Deering gelang dem Ensemble eine eindrucksvolle Darstellung der historischen Spielweise. Die Liaison der verschiedenen Renaissance-Lauteninstrumente entpuppte sich als außerordentlich harmonisch und stimmungsvoll. Die alten, schön restaurierten Flöten entwickelten im Kirchenschiff einen eleganten Klang.

Evangelienmotetten und Kirchenlieder des frühbarocken Weimarer Stadtkantors Melchior Vulpius und Choräle des englischen Renaissance-Organisten Thomas Tallis wechselten mit Tänzen aus dem Lautenbuch der Elisabeth von Hessen und Psalmvertonungen. Es wurde aber nicht nur alte Musik mit Instrumenten wie Gemshörnern, Zink, Cornamuse, Krummhorn und Dulcian dargeboten, es wurde auch gesungen. Beispielsweise entfalteten die Sänger im Ensemble bei einem Psalm von Jan Pieterson Sweelinck eine Fülle verschiedener Stimmen und erzeugten so eine ganz eigene Atmosphäre in der Kirche.

Im schlichten Dialog mit ihrer Leiterin genügten den Sängern und Instrumentalisten kleinste Gesten, um dem musikalischen Fluss und der Vielfalt der alten Musik eine Form zu geben. Die Ensemblemitglieder wechselten immer wieder ihre Position oder teilten sich auf, um in einer kleineren Besetzung zu musizieren.