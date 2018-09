Sulz a. N. Alt werden ist nichts für Feiglinge

Erstes Ziel war das Heilig-Kreuz-Münster in Rottweil. Mehr als zwei Jahre war das Gotteshaus wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Mit einer von Bischof Gebhard Fürst zelebrierten Eucharistiefeier wurde das Münster wiedereröffnet. Nach den aufwändigen Renovierungsarbeiten erstrahlt das Gotteshaus in neuem Glanz.

Vor dem von Altenwerksseelsorger Pfarrer Dieter Mayer zelebrierten Wallfahrtsgottesdienst hatten die Besucher der Wallfahrt Gelegenheit, die Kunstschätze im Münster zu bewundern. Der Gottesdienst stand unter dem Motto "Alt werden ist nichts für Feiglinge", dem Titel eines von Joachim Fuchsberger verfassten Buches. In seiner Predigt zeigte Pfarrer Dieter Mayer auf, dass es heute nicht in sei, alt zu sein. Doch alt zu sein heißt, viel erlebt und Erfahrungen gemacht zu haben. Vor dem Segen griff die Vorsitzende des Dekanats-Altenwerks Annemarie Kanz aus Burladingen das Thema Alter in einer Meditation auf. Zum Schluss dankte Dieter Mayer der Kirchengemeinde Heilig-Kreuz dafür, dass sie das Münster für die Ausrichtung der Senioren-Dekanatswallfahrt zur Verfügung gestellt hat.

Sein besonderer Dank galt der Mesnerin und dem Organisten, der den Gottesdienst musikalisch umrahmt hat. Nach einer kurzen Pause machten sich die Senioren aus Fischingen und Glatt auf den Weg nach Villingendorf, um bei Kaffee und Kuchen gesellig zusammen zu sitzen. Nach dem Abendessen im "Rössle" in Mühlheim kehrten die Wallfahrer wieder zurück.