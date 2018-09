Sulz a. N. Alles Äpfel – oder was?

Sulz-Hopfau. Das Duttenhofersche Apfelgut hatte mit einem Hoffest zum Tag der offenen Tür eingeladen. Ein ständiges Kommen und Gehen der vielen Besucher und großes Interesse an Äpfeln und allem, was damit zu tun hat, kennzeichneten das Hoffest. In drei Gutsführungen stellte Betriebsleiter Josef Fogel zunächst die Historie des Anwesens und des Apfelgutes von Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer vor, das auf den Urgroßvater Max Duttenhofer zurückgeht.