Sulz a. N. Alle Optionen stehen Schülern offen

Sulz. Die Sitzplätze im Saal reichten bei weitem nicht für alle aus. Rund 250 Kinder und Eltern, mehr als im vergangenen Jahr, kamen zu der Informationsveranstaltung. Schulleiter Springmann freute sich über die große Resonanz.

Zunächst berichtete er über die Bauarbeiten. Am Montagvormittag seien die Physik- und Chemieräume abgenommen worden. Diese konnten somit bereits besichtigt werden, Experimente waren allerdings nicht möglich. "In diesen Genuss kommt ihr aber noch", versprach Springmann augenzwinkernd.

Wer die Realschule besucht, hat das Ziel, die Mittlere Reife zu erreichen. Das muss aber nicht das schulische Ende bedeuten. Springmann wies darauf hin, dass nach der zehnten Klasse der Weg offen sei, in den beruflichen Schulen (Wirtschaftsgymnasium) oder im Gymnasium nach weiteren drei Jahren das Abitur zu absolvieren. "Es gibt alle Optionen", betonte der Rektor, auch die, wenn es nicht zur Mittleren Reife letzten Endes reicht, den Hauptschulabschluss an der Realschule zu machen. Das entscheidet sich in der siebten Klasse, während in den Klassen fünf und sechs auf Mittlerer-Reife-Niveau unterrichtet wird. Schwächere Schüler würden auch entsprechend gefördert.