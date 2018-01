Sulz a. N. Alle bestehen die Prüfung

Für das nächste Jahr hat man sich einiges vorgenommen. Neben den normalen Trainingstagen am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr für Kinder und Jugendliche wird es zusätzlich für Erwachsene einen Kurs geben, und zwar zunächst einmal wöchentlich am Dienstag von 19 bis 20.30 Uhr. Alle Trainingseinheiten finden in der Neckarhalle statt.

Mit den erfahreneren Schülern soll es dann nächstes Jahr auf mehrere Wettkämpfe gehen. Ziel ist es hier, sich über kurz oder lang für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren.