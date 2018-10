Sulz a. N. Alfons Schirle hat Herzsportgruppe gegründet

Gerd Burger, Leiter der Abteilung, begrüßte Angela Gebele von der Arbeitsgemeinschaft der ambulanten Herzgruppen Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie Holger Tucholl und Eckhart Oberer als Vertreter des Turnvereins. Werner Dettling überreichte als Vertreter der zurzeit 35 Mitglieder zählenden Abteilung Gerd Burger und seiner Frau ein Geschenk als Dank für sein Engagement dafür, dass er den Koronarsport seit 2002 leitet.

Im Jahr 1988 hatte eine Patientin, die damals in der Herzsportgruppe Dornhan Mitglied war, Alfons Schirle in dessen Praxis angesprochen, ob er sich nicht um die Gründung einer Herzsportgruppe in Sulz kümmern könne. Schierle informierte sich über die Arbeit und die Anforderungen zum Aufbau einer solchen Gruppe. Da während der Übungen immer ein Arzt anwesend sein muss, fragte er bei Hartmut Brillinger nach und bekam von ihm sofort eine Zusage, bei den Übungsabenden dabei zu sein. Dann ging es darum, eine Halle für den Übungsbetrieb zu finden. Nach Rücksprache mit Volkmar Kläger, dem damaligen Vorsitzenden des Turnvereins, konnte trotz der guten Auslastung der Neckarhalle ein Termin gefunden werden. Wolfgang Kämmerling aus Fischingen erklärte sich bereit, die Funktion des Abteilungsleiters zu übernehmen. Als letzte Voraussetzung für die Gründung einer Herzsportgruppe fehlte noch ein Übungsleiter. Alfons Schirle ließ sich an der badischen Landessportschule in Steinbach dazu ausbilden. Mit 15 Teilnehmern startete im Oktober 1988 die erste Übungsstunde.

Gerd Burger berichtete, dass in den vergangenen 30 Jahren 155 Mitglieder in der Gruppe geübt haben. 35 davon seien verstorben – kein einziger an einem Herzinfarkt. Burger erinnerte an die Ausflüge, Grillfeste und Jahresabschlüsse. Er dankte den Übungsleitern für deren Arbeit. Von Beginn an bis heute ist Alfons Schirle Übungsleiter. Anita Asprion war 17 Jahre Übungsleiterin, und Carmen Kaupp ist es im zweiten Jahr. Ebenfalls dankte Burger den Ärzten Hartmut Brillinger, Axel Hempfling, Sven in der Stroth, Ulrike Schrön und Friedrich Müller für die Begleitung bei den Übungsabenden. Burger ist seit 26 Jahren, Klaus Kimmich, Karl Maier, Hermann Rademacher und Harald Möhrle sind seit 24 Jahren und Klaus Harre seit 18 Jahre in der Abteilung.