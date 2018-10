Sulz a. N. Albanische Schüler genießen in Sulz Gastfreundschaft

Xhorxho Kalo aus Tirana lernt seit zehn Jahren Deutsch und spricht akzentfrei über seinen Aufenthalt in Sulz. Sein erster Eindruck war, dass alles anders ist: die Menschen, die Mentalität und die Kultur. Am ländlichen Raum schätzt er vor allem die frische Luft. Aufgefallen ist Xhorxho Kalo auch, dass die Menschen hier sehr gastfreundlich seien. Gerne möchte er wieder zurückkommen und in Deutschland studieren.

Nach elf erlebnisreichen Tagen feierten die Schüler des deutsch-albanischen Schüleraustauschs gemeinsam mit ihren Lehrern und Familien bei einer Diapräsentation. Nach gemeinsamen Darbietungen der albanischen Volkstänze, einer Polka auf "Cotton Eye Joe" sowie einem selbstgedichteten Lied, wurde ein albanisches Büfett eröffnet, um den Abend ausklingen zu lassen.

Thema des Abschiedslieds war das Wiedersehen: "Albanien, wir kommen!"