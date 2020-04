Sulz a. N. Ärzte nehmen Coronavirus-Tests selbst in die Hand

Sulz - Die hohe Zahl der in Sulz mit dem Coronavirus infizierten Menschen führt der Allgemeinmediziner Axel A. Hempfling in erster Linie darauf zurück, dass im Stadtgebiet mehr getestet wird. Damit entstehe der Eindruck eines erhöhten Infektionsgeschehens. Oder anders ausgedrückt: "Wenn ich wenig teste, entdecke ich weniger Infizierte und meine, das Infektionsgeschehen sei gering." So seien bis vor drei Wochen Rottweil und der Stadtkreis Heidelberg die Orte in Baden-Württemberg gewesen, an denen sich vermeintlich die wenigsten mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten befunden hätten.