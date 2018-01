Sulz a. N. Abstauben mit historischem Rückblick

Anlässlichlich des Jubiläums ließ Zunftmeister Siegbert Mannchen die Vereinsgeschichte Revue passieren – von den ersten Gedanken an eine eigene Fasnet 1995 am Stammtisch in der Linde bis zum heutigen Tag. Viele Helfer und Gründungsmitglieder wurden in Erinnerung gerufen.

Von der Entstehung des Dreigestirns als Wappen, des Narrenmarsches von Kühne und Watz, der Zunahme der Hästräger und Gardetänzerinnen, vom Narrenheim und vieler weiterer heiteren Vereinshöhepunkten war zu hören.

Nicht ohne Stolz konnte Mannchen 87 Namen verlesen, denen die Ehrung für 20-jährige Treue zu den Narrenfreunden gebührte. Allein 24 davon waren irgendwann an der Vereinsführung beteiligt waren.