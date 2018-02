Sulz a. N. 511 ehrenamtliche Stunden für die Natur rund um den Ort

Auch 2017 gab es viel zu tun, sagte Beck. Registriert sind 511 ehrenamtliche Stunden. Die Pflegemaßnahme erstreckte sich auf den mittleren Teil des "Brands" und den "Lachenrain". Wie im Vorjahr haben die Helfer des Vereins eine Pflegemaßnahme in Kooperation mit der Feuerwehr Vöhringen ausgeführt.

Nicht nur gearbeitet wurde beim Pflegeverein, auch die Kameradschaft ist wichtig. So gab es den Ausflug in die Nebelhöhe und zum Schloss Lichtenstein mit Abschluss in der Bärenhöhle. Auch die Wanderung nach Herrenzimmern auf die Ruine stand auf dem Programm.

Finanziell sieht es nach dem Zahlenwerk von Kassierer Gerhard Wössner gut aus. Kassenprüfer Martin Sackmann unterbreitete den Vorschlag, die Maschinenstunden zu erhöhen, um den Überschuss niedriger zu gestalten. Die Wacholderheide sei ein Aushängeschild für Bergfelden, betonte Sackmann.