Sulz a. N. 39 Plätze entstehen im Stadtgebiet

Sulz. Bei der Erschließung der "Breite III" in Sigmarswangen, gegenüber vom Kindergarten, konnten die Pläne bereits von Jochen Steinwand vom Tiefbauamt vorgestellt werden. 18 neue Bauplätze sollen auf der Fläche entstehen. Geplant sind zudem einige Stichstraßen mit Wendemöglichkeit, damit eine zweireihige Bebauung möglich ist, erklärte Steinwand.

Zudem ist geplant, den Rittweg von vier Metern Fahrbahnbreite auf 5,50 Meter zu verbreitern. Um die Versorgungsleitungen unterzubringen, müsse teilweise in den Bestand an Straßen eingegriffen werden, kündigte Steinwand zudem an.

Die Kosten betragen ohne Ingenieurhonorar rund 860 000 Euro. Circa 482 000 Euro müssen für Straßenbauarbeiten aufgebracht werden, etwa 300 000 für den Kanal und 77 000 für die Wasserleitung. Für die Ingenieursleistungen von Ohnmacht Ingenieure fallen insgesamt rund 115 000 Euro an.