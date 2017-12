Sulz a. N. 300 Exemplare des Heimatbuches sind bereits vergeben

Das Gemeindehaus war am Adventsnachmittag gefüllt bis auf den letzten Platz, als Speier den Bildband vorstellte. Mit dabei war auch Ehrendomkapitular und Dekan Alexander Halter, der in seinen Worten zum Advent auf den Wert des Menschen einging und in seinem Vergleich deutlich machte, dass das Buch die Geschichte von Menschen erzählt, die für andere Menschen wichtig waren und die nun in diesem Buch zu sehen sind. Es gebe Situationen im Leben eines jeden Menschen, in denen er sich wertlos fühle. Dazu hatte Halter eine Geschichte von einem 50-Euro-Geldschein parat, der – auch wenn er zerknittert und dreckig ist – noch immer den gleichen Wert hat. Dies treffe auch auf den Menschen zu, der an manchen Morgen nicht so zufrieden mit seinem Aussehen sei und sich dadurch auch entsprechend fühle.