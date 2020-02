Sulz a. N. 1500 Hästräger ziehen durch Fischingen

Immer zu einem Späßchen aufgelegt sind die Hofnarren und die Loablesspalter aus Mühlheim/Renfrizhausen. Sie haben in diesem Jahr mit der Schleifer-Bärbel, einer Einzelfigur, und den Burgstall-Räubern Verstärkung bekommen. Die Holzhauser Baurawaldhexen schwärmten hinter ihrem Wagen aus, immer auf der Suche nach Opfern. In ihren Reihen befanden sich Weinbeerlesdrescher.

Die wilden Jäkle der Narrenfreunde Bergfelden nebelten die Zuschauer ein. Die Kropfer marschierten dagegen ordentlich in Reih und Glied. Freundliche Mofänger aus Sigmarswangen verteilten Süßigkeiten. Die Stoagwaldmale sind dagegen raue Gesellen, denen man auch nicht allzu nahe kommen sollte.

Knapp 20 Gruppen beteiligten sich am Umzug. Den Abschluss bildeten die Zünfte aus Trillfingen, Bierlingen und Gruol.

Die Fischinger Narrenzunft hatte bei dem Regenwetter einige organisatorische Probleme, die aber gut gelöst wurden. Bereits am Samstag blieben Fahrzeuge, die auf der Wiese geparkt hatten, stecken. Die Feuerwehr zog sie spätnachts mit Traktoren heraus. Ortsvorsteher Jürgen Huber hat dann für den Sonntag in Absprache mit Bürgermeister Gerd Hieber halbseitiges Parken auf der L 324 und am Radweg zugelassen. Was Huber freute: Es hat von Samstag auf Sonntag keine Randale gegeben.