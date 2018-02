Sulz a. N. 14 Teams jagen einen Tag lang dem Ball nach

Sulz (ah). Fußball stand bei den Schülern der Beruflichen Schulen Oberndorf und Sulz (BOS) auf dem Plan. Einen Tag lang dem Ball hinterher jagen und das noch in Wettkampfform – darauf hatten sich die Schüler schon seit Wochen gefreut und gingen entsprechend entschlossen in die Spiele. Verbandsstaffelspieler mischten sich da mit Spielern aus der Bezirks- oder Kreisstaffel und talentierten Akteuren, die nicht in einem Verein aktiv sind.