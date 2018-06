Sulz a. N. 14-jähriges Mädchen aus dem Neckar gerettet

Sulz. Ein 14-jähriges Mädchen musste am gestrigen Freitagnachmittag bei der Fußgängerbrücke am Zeppelinweg in Sulz aus dem Neckar gerettet und anschließend reanimiert werden. Die 14-Jährige war mit ihrer 16-jährigen Freundin auf Inlineskates unterwegs. Einer Zeugin ist das unkontrollierte Verhalten der beiden Jugendlichen aufgefallen. Die Passantin verständigte die Polizei.