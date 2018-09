Sulz a. N. 106 neue Fünftklässler

Sulz. 106 Schüler wurden in einer Feierstunde am Dienstagmorgen an der Lina-Hähnle-Realschule Sulz in Klassenstufe 5 aufgenommen. Nach der musikalischen Eröffnung durch den Unterstufenchor unter Leitung von Musiklehrerin Christine von Reth begrüßte Realschulrektor Jörg Springmann Eltern, Erziehungsberechtigte und die neuen Fünftklässler.