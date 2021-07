1 Bald wieder Pyramidebauen? Auch die Sulgener Schoren-Hexen hoffen, dass die Fasnet 2022 stattfindet. (Archivfoto) Foto: Verein

Die diesjährige Vollversammlung der Schorenhexen Sulgen hat jüngst in einem ganz anderen Stil als gewohnt stattgefunden. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen setze man sich virtuell zusammen.

Schramberg-Sulgen - Die Vorsitzenden Kamil Krawczyk und Patrick Guhl begrüßten alle teilnehmenden Mitglieder, ihre Berichte, sowie wie der der Oberhexe Dominik Wierzba, fielen in diesem Jahr kurz aus, signalisierten aber einen positiven Blick auf das kommende Jahr. Erfreulich war der Bericht der Kasse und die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Mitglieder hoffen auf Fasnet 2022

Dieses Jahr standen einige Veränderungen im Vorstand an und so wurden laut Mitteilung mit den Wahlen folgende Posten neu besetzt: Kamil Krawczyk gab sein Amt nach elf Jahren an Janina Moosmann ab. Domenik Wierzba gab sein Amt nach sechs Jahren an Domenik Hauer ab. Ebenso neu gewählt wurde das Ausschussmitglied Lorena Moosmann. Wieder gewählt wurden Selina Reinschmidt als Schriftführerin und Eberhard König sowie Michael Moosmann als Ausschussmitglieder.

Nun hoffen alle Mitglieder auf eine Fasnet 2022, denn dann heißt es "33 Jahre Schorenhexen Sulgen". Der Jubiläumsball soll am 12. Februar stattfinden und "wir freuen uns jetzt schon darauf, unsere geladenen Gastvereine herzlich zu begrüßen. Natürlich laden wir auch alle anderen Interessierten zu unserer Geburtstagsfeier ein", so der Verein. Die Planungen werden vorerst weiterlaufen, denn die Hoffnung auf eine Fasnet 2022 sei nicht aufgegeben. Wer Lust hat, mit den Hexen zu feiern, oder Teil der Gruppe sein möchte, kann sich bewerben und am 6 .Januar 2022 ins Probejahr starten, werben die Hexen.