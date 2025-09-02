Suizidversuch von Wolfgang Grupp: „Weiterhin im Genesungsprozess“ – Trigema hält sich bedeckt zu Ex-Chef

Vor knapp zwei Monaten musste Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp nach einem Suizidversuch in die Klinik eingeliefert werden. Wie geht es dem 83-Jährigen? Das Unternehmen hält sich zurück.
Bei Trigema in Burladingen laufen seit mehr als einer Woche wieder die Maschinen: Nach einem dreiwöchigen Betriebsurlaub im August sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Doch der Stuhl hinter dem Schreibtisch vom ehemaligen Unternehmensboss scheint immer noch frei zu bleiben: „Herr Wolfgang Grupp senior befindet sich weiterhin im Genesungsprozess“, teilt die Trigema-Pressesprecherin mit.