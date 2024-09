Sanfte Reise oder qualvoller Tod in der Suizid-Kapsel?

1 Philip Nitschke im Jahr 2022 mit seiner Erfindung, der Suizid-Kabine „Sarco“.. Foto: privat/Philip Nitschke

Eine Person begeht in der Schweiz mit einem neuartigen Gerät Suizid. Es ist nicht rechtskonform, die Helfer werden deshalb festgenommen.









Link kopiert



Suizidhilfe ist in der Schweiz eigentlich erlaubt, wenn den Helfern keine selbstsüchtigen Motive vorgeworfen werden können. Und trotzdem sind jetzt in der Schweiz mehrere Personen nach dem Einsatz einer umstrittenen Suizid-Kabine festgenommen worden. Gegen sie werde ein Strafverfahren wegen „Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord“ eingeleitet, sagte der Staatsanwalt in Schaffhausen, Peter Sticher. Bei einer Verurteilung droht ihnen eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.