Suizid in Rheinfelden/CH: Inhaftierter nimmt sich das Leben

Ein 45-jähriger Mann stirbt in Polizeigewahrsam in Rheinfelden/CH.







Ein 45-jähriger Mann hat in einer Einstellzelle der Kantonspolizei Aargau in Rheinfelden Suizid begangen. Der Mann wurde zuvor wegen Drohungen festgenommen. Zu der Selbstverletzung in der Zelle kam es am Donnerstagnachmittag, wie die Kantonspolizei Aargau jetzt mitteilte. Ein Polizist leistete erste Hilfe und verständigte eine Ambulanz. Diese brachte den in Lebensgefahr schwebenden Mann in ein Krankenhaus. Dort starb er am Freitag an den Folgen seiner Selbstverletzung. Hinweise auf Dritteinwirkung bestehen nicht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. In der Einstellzelle in Rheinfelden befand sich der Mann, weil er aufgrund von Drohungen festgenommen wurde. Wie üblich wurde vor der Inhaftierung die Hafterstehungsfähigkeit durch einen Arzt überprüft. Anzeichen für Suizidalität wurden dabei keine festgestellt.