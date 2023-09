Für den Aufenthalt in der Wasserwelt Rulantica bietet der Europa-Park jetzt Tagessuiten an. Kostenpunkt: zwischen 634 und 794 Euro.

Rulantica ist um einen für Ruhesuchende reicher: Im Bereich Nordiskturn, welcher erst Anfang des Jahres die Wasserwelt um 7700 Quadratmeter erweitert hat und die Wettkampf-Rutsche Vikinglop beherbergt, gibt es nun sechs Tages-Suiten, die den Gästen von 9.30 bis 22 Uhr zur Verfügung stehen.

Die vier Tages-Suiten „Nord“, „Ost“, „Sor“ und „Vest“ für 634 Euro am Tag im dritten Obergeschoss sollen einen Rückzugsort in exklusivem Ambiente bieten. Umgeben von einer luxuriösen Ausstattung bieten die Suiten auf bis zu 39 Quadratmetern Platz für bis zu vier Personen, erklärt der Europa-Park. Zudem beinhaltet das Angebot exklusive Annehmlichkeiten wie eine eigene Sauna, private Loggia, Wellness-Badewanne, Lounge-Bereich, den exklusiven Zugang zur Rutsche Vikinglop, gastronomischen Service und vieles mehr.

Maximalen Luxus sollen für 794 Euro die zwei VIP-Svits „Sorvind“ und „Vestavind“ im vierten und fünften Obergeschoss. Diese Tages-Suiten erstrecken sich über zwei Etagen und haben laut Park mehr als 74 Quadratmeter.

Im dritten Obergeschoss steht den Gästen der Tages-Suiten exklusiv die Sonnenterrasse „Solterrass“ zur Verfügung, auf welcher man eine Aussicht auf das Hotel Kronasar hat. Gestaltet wurden die Suiten von der Architektin, Prokuristin und Gesellschafterin des Europa-Park, Ann-Kathrin Mack.

Die Suiten sind nicht das erste Angebot an besonderen Rückzugsorten in Rulantica. So kann man dort etwa für einen Preis zwischen 394 und 564 Euro eine stillgelegte Yacht als Rückzugsort mieten.