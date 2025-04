Süßigkeiten: Ostern ade? Wie mit dem Sitzhasen Stimmung gemacht wird

2 Stumm sitzt er und weiß nichts von der Debatte um ihn: der Schoko-Osterhase. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Einige sprechen vom Krieg gegen Ostern, nur weil in manchen Geschäften der Schokohase nicht als «Osterhase» angeboten wird. Regelmäßig entspinnt sich eine aufgeregte Debatte - eigentlich um nichts.









Berlin - Darf man nicht einmal mehr Osterhase sagen? Ist das Abendland endgültig in Gefahr, wenn manche Läden "Sitzhasen" in ihrem Sortiment führen? Das beschwören einige Wut-Kommentare vor allem aus rechten Kreisen in sozialen Medien herauf: Der Osterhase sei angeblich einer Sensibilität anderen Kulturen gegenüber zum Opfer gefallen und muss sich nun mit einer weniger christlichen Bezeichnung verkaufen lassen.