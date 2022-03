Hier kann man in Balingen frühstücken gehen

Wie wär's mal wieder mit einem Frühstück, dessen Reste man nicht selbst wegräumen muss? Egal ob einheimisch oder "reingeschmeckt" - wir verraten, wo man in Balingen das erste Mahl des Tages zu sich nehmen kann.















Balingen - Eines haben wir in Corona-Zeiten gelernt: Es ist so schön, endlich wieder essen gehen zu können! Wem es abends aber zu spät zum Ausgehen ist, der kann sich auch morgens ein leckeres Frühstück gönnen! Wir verraten, wo man in Balingen frühstücken gehen kann!

Timeout

Der Klassiker unter den Frühstücks-Locations in der Balinger Innenstadt ist das Timeout direkt am Marktplatz. Mit Blick auf die Stadtkirche kann man sich im Café und im Sommer auf der Terrasse mitten in der Fußgängerzone stärken. Frühstück gibt's vom Buffett.

Adresse: Färberstraße 1, 72336 Balingen

Öffnungszeiten: täglich 9 - 22 Uhr

Website: timeout-balingen.de

Sonstiges: Gratis-Wlan

Fidelio

Eigentlich ist das Fidelio mehr für seinen täglich wechselnden Mittagstisch bekannt, doch samstagmorgens wird es zur Frühstücks-Location. Zur Auswahl gibt's immer vier Variationen - mal herzhaft, mal süß, mal Wurst oder Fisch und mal Veggie.

Adresse: Im Lindle 4, 72336 Balingen

Öffnungszeiten: Mo - Fr 11:30 -18 Uhr, Frühstück nur samstags 9:30 - 14 Uhr

Website: fideliofood.com

Sonstiges: Reservierung erforderlich

Krokodil

Im "Kroko" kann montags bis samstags (außer feiertags) von 9 bis 12 Uhr gefrühstückt werden, sonntags von 9 bis 13 Uhr. Die große Karte bietet für jeden Geschmack etwas - vom Croissant mit Marmelade über getoastete Sandwichs und Eierspeisen bis hin zu Müsli und Bowls.

Adresse: Grünewaldstraße 20, 72336 Balingen

Öffnungszeiten: täglich 23 Uhr, Freitag & Samstag 9 - 1 Uhr

Website: bistro-krokodil.de

Café Weitwinkel

In dem Café arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Schwerpunkt des Angebotes liegt auf regionalen Erzeugnissen, die es auch im Café zu kaufen gibt. Frühstück gibt es sowohl süß als auch deftig und sowohl wurstlastig als auch vegetarisch oder vegan.

Adresse: Wilhelmstraße 35, 72336 Balingen

Öffnungszeiten: Mo - Sa, 9 - 19 Uhr

Website: cafe-weitwinkel.de

Noahs

Das Noahs am Rande der Balinger Innenstadt bietet täglich eine Auswahl an Frühstücksvariationen, darunter Eier mit Speck, Croissant mit Marmelade oder auch eine Deluxe-Variante. Sonntags gibt's das Ganze in Buffetform.

Adresse: Friedrichstraße 2, 72336 Balingen

Öffnungszeiten: Di - So ab 9 Uhr

Website: noahs-balingen.de

Sonstiges: große Auswahl an Kaffee- und Teespezialitäten

Schneckenburger

In erster Linie eine Bäckerei, lässt sich bei Schneckenburger am Rande der Balinger Fußgängerzone auch gemütlich frühstücken - bei schönem Wetter sogar draußen.

Adresse: Friedrichstraße 15, 72336 Balingen

Öffnungszeiten: Mo - Fr, 6:30 - 18 Uhr, Sa 6:30 - 17 Uhr, So 7:30 - 17 Uhr

Website: meisterbaeckerei.de

Sonstiges: Auch an Feiertagen geöffnet

Padeffke

Die Padeffke-Filiale in Balingen sieht sich sowohl als Bäckerei und Konditorei als auch als Kaffeehaus. In den Räumlichkeiten gibt es ausreichend Platz und Angebot für den Start in den Tag.

Adresse: Friedrichstraße 18, 72336 Balingen

Öffnungszeiten: Mo - Fr 7 - 19 Uhr, Sa 7 - 18 Uhr, So 8 - 18 Uhr

Website: baeckerei-padeffke.de

Sonstiges: Kinderspielecke