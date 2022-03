1 Hohe Preise müssen seit Wochen für Kraftstoffe gezahlt werden, wie auf dieser Tankstellenanzeigetafel zu sehen ist. Foto: © studio v-zwoelf - stock.adobe.com

Die Benzinpreise sind ohnehin seit einiger Zeit gestiegen: zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar laut ADAC um etwa 15 Cent pro Liter Super und Diesel. Regelrecht in die Höhe geschossen sind sie seit Beginn des Ukraine-Krieges.Das trifft Betriebe hart, wie Beispiele aus dem Gäu zeigen – trotz der von der Koalition in Berlin beschlossenen zeitweisen Senkung der Spritsteuer















Althengstett/Simmozheim/Ostelsheim/Gechingen - "Wir haben derzeit wegen der hohen Spritpreise rund 15 Prozent an Mehrkosten", sagt Norbert Ziegler von der gleichnamigen Fahrschule in Althengstett. Eine Fahrstunde im Lastwagen verteuere sich dadurch um drei Euro, im Auto um 1,50 Euro. Bei bereits abgeschlossenen Ausbildungsverträgen ändere sich an den Preisen freilich nichts, da könne man die bisherigen Preise halten. "Zum Glück gehören zu unserem Fuhrpark vier Elektrofahrzeuge und wir betreiben eine eigene Solaranlage", ergänzt der langjährige Fahrlehrer. Das federe das dicke Kostenplus etwas ab.