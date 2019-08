Südwesten Sommergewitter schlagen Schneise der Verwüstung

Allein in Pforzheim rückte die Feuerwehr zu 120 Einsätzen aus. Keller standen unter Wasser, Bäume knickten um und Strommasten wurden beschädigt, wie die Feuerwehr mitteilte. In Pforzheim war fast das gesamte Stadtgebiet betroffen, im Enzkreis traf es vor allem die Gemeinde Keltern am Rande des Nordschwarzwaldes. Verletzte gab es dabei nicht.

Auch in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) gingen in kurzer Zeit mehr als 100 Notrufe bei der Feuerwehr ein, wie diese mitteilte.

Bei einem Badeunfall in der Nähe von Karlsruhe starb am Abend ein junger Mann - das Unwetter erschwerte die Suche nach dem vermissten Schwimmer sehr. "An der Einsatzstelle angekommen, entschied sich die Einsatzleitung aufgrund des tobenden Unwetters zunächst, keine Boote einzusetzen", berichtete ein Sprecher. "Im weiteren Verlauf kamen diese jedoch trotzdem zum Einsatz." Nach etwa 45 Minuten fanden Taucher den leblosen Körper. Jede Hilfe kam aber zu spät.