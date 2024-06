1 Warnstreiks an vier Universitätskliniken im Land gehen weiter. (Archivbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Normalerweise kümmern sie sich um Patienten und sie halten die Kliniken am Laufen: Doch an zwei Tagen haben etwa 1800 Beschäftigte der Unikliniken ihre Arbeit niedergelegt. Sie fordern mehr Geld.









Die Warnstreiks an den vier Universitätskliniken des Landes gehen weiter. In Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm beteiligten sich am Donnerstag etwa 1800 Beschäftigte, um so ihrer Forderung nach mehr Geld und besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck zu verleihen, wie die Gewerkschaft Verdi in Stuttgart mitteilte. Der befristete Ausstand sollte am Freitag weitergehen. In Ulm startete der Warnstreik bereits am Mittwoch.