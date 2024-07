Südwestdeutsche Meisterschaft: Calwer Karateka holen viermal Gold

Elf Karateka des JKA-Karate-Dojos Calw traten bei der südwestdeutschen Meisterschaft in Tamm (Kreis Ludwigsburg) an – das letzte Turnier vor der Sommerpause an. Komplettiert wurde das Team durch Coaches, Kampfrichter und Eltern. Die Schüler der professionellen Karateschule waren auf den Punkt top fit und konnten nach der erfolgreichen deutschen Meisterschaft im Juni wieder viele Platzierungen mit nach Hause nehmen. Besonders erfreulich ist auch der Erfolg der Turnierneulinge Juno Lepschi und Doutzen Flad, die gleich Edelmetall mitgenommen haben.

Den anstrengendsten Tag hatte Lukas Roller, der in vier Disziplinen an den Start ging und sich überall platzieren konnte. In Kata ließen Yanick Schefenacker (Altersklasse 14/15) und Daniel Donskov (Altersklasse 16/17) nichts anbrennen und holten jeweils souverän den Titel nach Calw.

Julia Groß (Altersklasse 14/15) ging in Kata, Kumite und Kumite Team mit der Silbermedaille nach Hause. Jessie Eisel (Altersklasse 16/17) kämpfte sich im Kumite trotz einer schweren Gruppe mühelos ins Finale vor. Dort musste sie sich allerdings knapp geschlagen geben und wurde Zweite.

Cayden An hatte ebenfalls einen starken Tag. In Kata nur auf dem zweiten Platz, in Kumite drehte er jedoch noch einmal richtig auf und sicherte sich den Titel.

Das Highlight des Tages war das Calwer Kata-Team. Daniel Donskov, Yanick Schefenacker und Lukas Roller konnten sich nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft gleich den nächsten Titel sichern. Das Calwer Kata-Team der Damen konnte dagegen nicht antreten, da Melanie Groß wegen einer Zahn-OP ausfiel.

Zur WM nach Japan

Robin Kaun vom JKA-Karate-Dojo Calw zeigt auf: „Nach einer etwas stressigen Schlussphase ist die erste Hälfte der Saison jetzt beendet. Das Team wird den Sommer nutzen, um die mentalen Akkus wieder aufzuladen und an Details zu arbeiten, so dass man ab Oktober wieder angreifen kann.“ Für die Calwer Karateka stehen dieses Jahr noch die süddeutsche Meisterschaft, die German Open und die WM in Takasaki (Japan) auf dem Turnierplan.