Südwest-Messe: Stufe für Stufe Kult – so zeigt sich Wakü auf der Messe

1 Kai-Uwe Ritter vertreibt für die Firma Wakü an deren Messestand ein Produkt, in dem auch ein Stück Schwenningen steckt. Mit seiner Glocke macht der erfahrende Messeverkäufer gerne mal auf das Angebot aufmerksam. Foto: Daniela Schneider Die Firma Wakü hat ihre Wurzeln in VS. Eines ihrer wichtigsten Produkte wurde hier erfunden. Der Südwest-Messe hält das Unternehmen die Treue – der Chef erzählt, warum.







Link kopiert



Ralph Kümmerlin hat auf der Südwest-Messe quasi ein Heimspiel – warum, das verrät er gerne im Verlauf des Gesprächs am Messestand auf dem Freigelände. Erstmal aber schnappt sich der Geschäftsführer der Firma Wakü-Geräte GmbH, die ihren Sitz in Ludwigsburg hat, eine der Teleskopleitern, die sein Unternehmen produziert, lässt deren Segmente nur so hoch- und runterrattern, die Holme in Windeseile ausfahren und einrasten und die Sprossen in die gewünschte Position schieben, um zu zeigen, was damit alles möglich ist.