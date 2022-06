So will die Stadt für eine klimaneutrale Zukunft Gas geben

1 Nach dem Vortrag ein Flaschenpräsent. Referent Frank Allmendinger, HFU, Oberbürgermeister Jürgen Roth und Journalist Christoph Holbein (von links). Foto: Huber

Wie sieht es denn nun aus mit der Abkehr von Öl und Gas? Und vor allem wie lässt sich dieser Abschied in einer Kommune wie VS realisieren? Die Wasserstoff-Technologie war im Fokus des Journalistentages bei der Südwest-Messe. Oberbürgermeister Jürgen Roth möchte in Bezug auf die Klimaneutralität – wenn auch behutsam – Gas geben.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Bei gefühlten 40 Grad im Schatten dachte zunächst kaum jemand auch in der Halle Z der Südwest-Messe an den Winter und ans Heizen. Doch um genau dieses Thema, um eine klimaneutrale Energieversorgung, um ihr Potenzial und vor allem um ihre realistische Chancen auf eine Umsetzung zentrierte der Vortrag während des Journalistentages auf dem Messegelände. Was Hartmut Dulling organisierte, moderierte Journalist Christoph Holbein. Und der stellte den Referenten des Nachmittages, Frank Allmendinger von der Hochschule HFU Furtwangen, und sein Thema vor: "Wasserstofftechnologie und deren Einordnung in das zukünftige Energiesystem". Fazit nach gut 60 Minuten: Der grün produzierte Wasserstoff hat DAS Potenzial für die Zukunft, als Energieversorger, für den Verkehr und die Industrie oder die Privathaushalte. Die Dekarbonisierung, das sei nur mit Wasserstoff zu erreichen.

Ambitionierte Ziele

Doch, wie bei allen grundlegenden Veränderungen: Es dauert. Was schon vor einiger Zeit angeschoben wurde, erfuhr eine Beschleunigung durch den Ukraine-Krieg und damit den stark gebremsten Fluss von fossiler Energien aus Russland. Weg von Gas, weg von Öl, weg von der Kohle: "Es sind ambitionierte Ziele und deshalb brauchen wir alle Technologien, die zur Verfügung stehen", so Allmendinger zu Beginn seines Vortrages. Wenn es um die Erzeugung von Grünem Wasserstoff geht, spielen auch die Windkraft und die Photovoltaik eine entscheidende Rolle: Denn mithilfe von elektrischem Strom wird in einem Elektrolyseur aus dem Wasser der Energieträger Wasserstoff sowie Sauerstoff erzeugt. Und der sollte, wenn es um Klimaneutralität geht, auch über Sonne- oder Windkraft produziert werden, erläuterte der HFU-Professor.

Woher soll der auf Wasserstoff basierte Energieträger kommen?

Der Begriff einer ambitionierten Zielsetzung wird um so verständlicher, wenn die ersten Zahlen kursieren: Der Anteil an Strom aus regenerativer Energie beträgt in Deutschland bislang rund 20 Prozent. Nächstes (in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit) noch nicht gelöstes Problem: Nötig auf dem Weg in eine Wasserstoff basierte Zukunft seien großskalige Speicher. Zudem müsste der Ausbau von LNG (Liquefied Natural Gas, verflüssigtes Erdgas) forciert werden, um in Zukunft auch Grün erzeugten Wasserstoff zu importieren. Deutsche Firmen sind derzeit dabei zu prüfen, wie Wasserstoff basierte Energieträger auch nach Deutschland geliefert werden können, zum Beispiel aus Saudi-Arabien.

Ohne Importe geht es auch nicht an anderer Stelle: So müsse beispielsweise Strom von Photovoltaikanlagen aus dem Süden in den Norden transportiert werden.

Denn auch wenn der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik voranschreite, ohne Importe komme Deutschland nicht aus, denkt Allmendinger vor allem an die Industrie. Eine "gewisse Abhängigkeit" bleibe immer.

Wie stehen die Chancen für VS?

Von den schier endlos sonnenbestrahlten Regionen des Südens wieder zurück in die Doppelstadt und damit zur Frage: Wie schätzt Oberbürgermeister Jürgen Roth die Chancen des Wasserstoffes, ein regionaler Energieträger zu sein? Ein Blick in eine klimaneutrale Zukunft sei bereits gemeinsam mit der städtischen Tochter, den Stadtwerken VS, getan worden. Die bestehenden Gasleitungen könnten dabei genutzt werden. Ins Gasnetz ließe sich zusätzlich Wasserstoff einspeisen. Ein auf lange Sicht hin ausgelegtes Vorhaben, "denn so schnell lässt sich der Schalter nicht umlegen". Im Herbst soll eine Wärmeplanung und damit die Frage angegangen werden, wie bringe man die Heizenergie in die Häuser. Das Motto der Zukunft hat Roth schon ausgemacht: Strom aus VS für VS. Und damit der Bürger bei all diesen Veränderungen nicht rot sehe, müsse diese Transformation auch für jeden bezahlbar bleiben. Hilfen von Bund und Land seien deshalb unabkömmlich, abgerundet durch den Abbau von Bürokratie und die Abkehr vom Kirchturmdenken, wenn es um den Bau von neuen Trassen oder Windkraftanlagen gehe.

Testlabor auf dem ehemaligen Schlachthof-Gelände

Zur Sprache kam auch ein ehrgeiziges Projekt, das in VS angestoßen wurde: Auf dem ehemaligen Schlachthofgelände soll ein Wasserstoff-Real- und Testlabor entstehen. Dieses Testlabor soll den Brennstoffzellen-Systemprüfstand als Test- und Schulungssystem ergänzen und so das Testen von Komponenten unter realen Bedingungen ermöglichen. Auf dem Gelände soll auch das sogenannte Hammerstatt-Innovations-Quartier (HIQ) angesiedelt werden. Frank Allmendinger ordnet der Region ohnehin eine zentrale Rolle im Vorantreiben der Wasserstoff-Technologie zu: "Wir schaffen hier die Produktionsmittel, um Wasserstoff zu erzeugen."

Sicher machen sich deutlich mehr Photovoltaikanlagen auf privaten wie kommunalen Dächern gut, doch Armin Schott brachte noch etwas anderes ins Gespräch. Energiesparen. "Heizung zwei Grad runter, auch das hilft", so Schott, der im Stadtplanungsamt, Abteilung Umweltentwicklung, arbeitet.

0