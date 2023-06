Am Straßenrand parkende Autos – selbst die Bundesstraße 27 blieb davon nicht verschont – zur Südwest Messe war das eigentlich all die Jahre ein alltägliches Bild. Und das, obwohl 6000 Parkplätze alleine am Messegelände zur Verfügung stehen und „die Organisation der Parkplätze bewährt gut ist“, laut Messegesellschaft.

Auch ein so genannter „Überlaufparkplatz“ steht zur Verfügung – je nach Auslastung leitet die Polizei zu den gekennzeichneten Flächen weiter.

Die Situation entspannt sich

Doch: Wer an besonders besucherstarken Tagen nach Parkplätzen sucht oder nach kostenlosen Parkplätzen Ausschau hält, wird gerne erfinderisch. Und gerade die letztgenannten können Messebesucher am Ende teuer zu stehen kommen, wenn nach dem Messebesuch das Knöllchen fürs Falschparken an der Windschutzscheibe flattert.

Nach wie vor setzt man zur Entspannung der Situation auf einen Shuttlebus, der die Besucher von den gekennzeichneten Haltestellen aus dann kostenlos zur Messe bringt.

Die genaue Anzahl der Falschparker an Messetagen konnte die Stadtverwaltung seit der Anfrage unserer Redaktion am 1. Juni „auf die Schnelle“ nicht ermitteln, sie betont jedoch, dass deren Anzahl „eher gering“ sei, da Parkverstöße in den letzten Jahren durch anderweitige Maßnahmen möglichst verhindert worden seien. Ein besonders großer Geldstrom fürs Stadtsäckel wird also nicht erwartet. „Zielsetzung hierbei ist nicht die Zahl an Verwarnungen, sondern die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und die Belange, beziehungsweise Leichtigkeit des ÖPNV“, betont Jessica Bühler, eine Praktikantin der Hochschule Kehl im Referat des Oberbürgermeisters, die derzeit die Presseauskünfte für die Stadtverwaltung nach außen gibt.

Diese Maßnahmen zeigen Wirkung

Eingefleischte Messebesucher erinnern sich noch gut an die Blechlawinen am Straßenrand, beispielsweise der B27. Heute sieht das anders aus. „Der Rückgang an Parkverstößen entlang der Bundesstraßen resultiert aus früheren Absperrmaßnahmen und einer regelmäßigen Präsenz und Überwachung durch die Landespolizei und den Kommunalen Ordnungsdienst. Diese Maßnahmen haben sich entsprechend herumgesprochen, so dass sich der Rückgang ergab“, erläutert Jessica Bühler.

Trotz des Massenauflaufs von Messebesuchern mit Autos rücke das Ordnungsamt der Stadt an diesen Tagen im übrigen nicht mit einem erhöhten Personaleinsatz aus, sondern überwache den ruhenden Verkehr „im Rahmen der üblichen Streifentätigkeit“. Dies würde sich nur dann ändern, wenn es zu einer Vielzahl an Parkverstößen und damit verbundenen Gefahren für Leib und Leben zum Beispiel bei Rangier- oder Aussteigevorgängen kommen sollte.