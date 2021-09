1 Die Südwest-Messe spezial bietet viele Informationen und Produkte zu den Themen Bauen, Handwerk und Energie. Foto: Kienzler/SMA

Sie ist zurück! Nach einem Jahr Pause steigt kommende Woche ab Donnerstag, 9. September, eine viertägige Südwest-Messe: kompakt und als Branchen-Spezial.

Villingen-Schwenningen - Die Strapazen der vergangenen Wochen sind Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH (SMA), und ihrem Team zwar anzusehen, diese werden jedoch von der Vorfreude auf die bevorstehende Südwest-Messe spezial verdrängt. Denn seit der "Jobs for Future" im September 2020 hat auf dem Schwenninger Messegelände keine Ausstellung mehr stattgefunden. Doch jetzt startet die Messe-Saison mit gleich drei Veranstaltungen binnen eines Monats.

Die Sonderausgabe der Südwest-Messe mit den Branchenschwerpunkten Bauen, Handwerk und Energie bekommt laut Goschmann bewusst den Zusatztitel ›spezial‹, "damit klar ist, dass es nicht die Südwest-Messe wird, wie man sie kennt". Zwar richtet sich das Angebot der rund 90 Aussteller in drei Messehallen und dem Freigelände keineswegs an ein Fachpublikum, dennoch decken die Anbieter dieses Mal nur bestimmte Fachbereiche ab.

Eldorado für Heimwerker

"Wir liegen thematisch voll im Trend", ist Stefany Goschmann überzeugt. Denn insbesondere während der Corona-Krise haben Heimwerker ihre Leidenschaft für das eigene Häuschen oder den Garten, den hauseigenen Wellness-Bereich oder die Terrassen-Umgestaltung entdeckt. Und so ist sich die SMA-Geschäftsführerin sicher, dass die diesjährige Vier-Tage-Messe "fundierte Informationen zum Thema Bauen, Handwerk und Energie bietet".

Vor allem Letzteres sei in Zeiten von Klimaschutz und -wandel ein wichtiges Thema. So könnten sich die Besucher über Möglichkeiten der Energiesanierung des Eigenheims informieren, gleichzeitig aber auch Neuigkeiten in Sachen E-Mobilität erkunden.

Dass nach gut einem Jahr wieder eine Messe in Schwenningen stattfinden kann, war lange Zeit nicht abzusehen und durchaus schwer zu planen. "Wenn die Leute hier in Schwenningen nicht so gut wären, könnten wir es gar nicht machen", lobt Stefany Goschmann beim Pressegespräch am Donnerstag ihr Team. Die Planung und Umsetzung sei sehr kurzfristig gewesen, "die war erst mit Veröffentlichung der jüngsten Corona-Verordnung möglich", betont Goschmann. Gleichzeitig laufen noch die Vorbereitungen auf die "Jobs for Future" und die "Dreh- und Spantage Südwest", die vom 23. bis 25. September beziehungsweise vom 20. bis 22. Oktober stattfinden werden.

Profitiert hat die Messegesellschaft bei der Organisation von den Erfahrungen der Berufsmesse im vergangenen September. "Die Erfahrungen haben insofern geholfen, als dass sie Vertrauen in die Disziplin der Besucher geben", führt Goschmann aus und spielt damit auf das Hygienekonzept an. Denn ein solches hat die SMA selbstverständlich wieder in Absprache mit den zuständigen Behörden ausgetüftelt.

Hygienekonzept steht

Für die Südwest-Messe spezial gelten die 3G-Regeln, weist Goschmann darauf hin, dass sich das womöglich schon bis zur "Jobs for Future" ändern könne. Demnach sei es notwendig, beim Besuch der Messe den entsprechenden Nachweis mitzubringen. "Eine Testmöglichkeit vor Ort wird es nicht geben", gibt Goschmann zu bedenken. Darüber hinaus gilt es sich für einen Besuch zu registrieren, das kann im Vorfeld online oder auch direkt vor Ort geschehen. "Die Daten werden zur Kontaktverfolgung bei möglichen Infektionen benötigt und nach vier Wochen wieder gelöscht", erklärt die Messe-Chefin.­ Durch das Scannen des QR-Codes am Eingang sei jederzeit nachzuvollziehen, wie viele Besucher sich aktuell auf dem Gelände befinden. "Die zulässige Höchstzahl an Besuchern werden wird definitiv nicht erreichen", macht Goschmann deutlich, ohne eine konkrete Zahl zu nennen.

Am Donnerstag, Samstag und Sonntag wird außerdem der Impfbus am Messegelände stehen, sodass sich Besucher ohne Anmeldung auch noch ihren Piks abholen könnten, berichtet Goschmann.