Südwest-Messe in Schwenningen: Nicht nur der Auftakt hat neue Formate parat

Auch wenn sie diesmal etwas kleiner ausfiel als gewohnt: Feierlich war die offizielle Eröffnung der Südwest-Messe 2026 in Schwenningen auf jeden Fall. Und das war geboten.
Vielzählig schlenderten die ersten Besucher schlenderten am Samstagmorgen bereits über das Schwenninger Messegelände, während rund ums neue Restorama, zentral am Eingang platziert, die SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH Gäste aus Lokal- und Landespolitik, aus Wirtschaft und Gesellschaft der Doppelstadt zum offiziellen Stell-Dich-Ein geladen hatten.