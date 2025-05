Südwest-Messe in Schwenningen: Jubilare feiern an der Tageskasse mit

1 Die Besucherinnen und Besucher der Südwest-Messe in Schwenningen können sich an den Stände informieren. Foto: SMA Eine besondere Aktion gibt es zum 75-Jahr-Jubiläum der Südwest-Messe in Schwenningen, die vom 14. bis 22. Juni geöffnet hat.







2025 ist dabei ein ganz besonderes Jahr, denn auf dem Messegelände VS feiert man 75 Jahre Südwest-Messe – gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern: „Schon an der Tageskasse feiern Jubilare mit“, verrät Standortleiter Tobias Ertl. „Also alle 75er-Jubilare, 1975er Jahrgänge, 1975 geheiratet und so weiter. Wer dies oder ähnliches nachweisen kann, zahlt einen ganz besonders reduzierten Eintrittspreis: Eine Deutsche Mark – den Eintrittspreis von 1950! Alternativ gilt auch ein Euro.“