Endlich wieder Südwest-Messe: So lautete am Donnerstagmorgen der Tenor bei der Eröffnung des viertägigen Messe-Spezials, das bis Sonntag zu den Themen Bauen, Handwerk und Energie in die Messehallen lockt. Auch wenn aufgrund der Corona-Situation immer noch ein gewisses Risiko mitschwingt, sind alle Beteiligten positiv gestimmt.