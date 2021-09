Südwest-Messe in Schwenningen

6 Das ist eine Überlegung wert: OB Jürgen Roth träumt vom Whirlpool im neuen Sitzungszimmer. Foto: Pohl

Beim Rundgang der Ehrengäste durch die Hallen der Südwest-Messe gibt es einiges zu erleben.

Villingen-Schwenningen - Obwohl vieles auf der diesjährigen Südwest-Messe anders ist, eines blieb dennoch gleich: die Tradition des geführten Messerundgangs nach der Eröffnung für die Ehrengäste. Und diese schlenderten zu verschiedenen Ständen und informierten sich über die dortigen Informationen, aber vor allem Attraktionen.

Gleich beim ersten Stop, bei der Firma Schobba Electriccycle von Inhaber Michael Bessel, ging es rasant zu. Überrascht von der Power der elektrisch betriebenen Zweiräder traute sich keiner der Besucher so richtig, das Angebot einer Probefahrt anzunehmen. Das Fazit: Auch ohne Motorgeräusch geht da richtig was in Sachen Geschwindigkeit.

"Den hätte ich gerne in meinem neuen Sitzungsraum"

Beim nächsten E-Mobil hingegen war klar: Das bleibt dort stehen, wo es geparkt wurde. Denn der selbst konstruierte elektrische Rennwagen, der an der Uni Stuttgart gebaut wurde, ist nichts für die gefüllten Messehallen. Eines ist das Gefährt des "GreenTeam" aber allemal – beeindruckend. Mit gerade einmal 192 Kilogramm Gewicht und einem Antrieb von vier Mal 32,6 Kilowatt erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 123 Stundenkilometern.

Nach so viel Elektropower war es Zeit für Entspannung. Und diese fand Oberbürgermeister Jürgen Roth auf den ersten Blick am Stand der Whirlpool & Living GmbH im Außenbereich der Messe. Nach einer kurzen Beratung schien die Entscheidung gefallen: Jürgen Roth winkte Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau, zu sich und sagte lachend: "Den hätte ich gerne in meinem neuen Sitzungsraum – geht das?" Und während der OB weiter den Austausch mit dem Fachmann suchte, war Dieter Kleinhans offensichtlich froh, dass er die Antwort schuldig bleiben durfte.

Neuheit des Dachflächenkatasters

Ein voll umfängliches Informationspaket liefert im Übrigen auch die Stadtverwaltung selbst, die sich ebenfalls auf der Südwest-Messe präsentiert. Informationen zu Mobilitätsfragen gibt der städtische Mobilitätsbeauftragte Ansgar Kundinger, alles rund um den städtischen Wald weiß Forstamtsleiter Tobias Kühn, und die Neuheit des Dachflächenkatasters, über das die Besucher das Photovoltaik- und Energiepotenzial ihres eigenen Hauses am Computer selbst abfragen können, stellte Angelique Ahm vor.

Was die Ehrengäste am Donnerstagvormittag erkundeten, können Besucher der Südwest-Messe noch bis Sonntag erleben.