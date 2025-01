Nach den zügig abgehandelten Formalitäten berichtete die Vorsitzende Sandra Butzke über das erfolgreiche Vereinsjahr 2024.

Neben einer ausgesprochen schönen Fasnet, ragte, trotz schwieriger Wetterbedingungen, das erfolgreiche Sommerfest heraus. Die Beteiligung an der Aktion Saubere Landschaft, eine Herbstwanderung, Kinderschminken beim Kürbisfest auf dem Muslenplatz und die Kinderweihnachtsfeier zeigen die vielfältigen Aktivitäten des kleinen Vereins, der Ende 2024 einen Mitgliederbestand von 348 Mitgliedern vermelden kann.

Aufhorchen ließ der Kassenbericht von Frederic Menz, der einen Jahresverlust auswies. Hier schlug ein größerer Posten zu Buche, die der Verein in seinen Fuhrpark investierte. So wurden die beiden VW-Käfer und die Traktoren grundüberholt. Diese Investition in die Zukunft konnte auf Grund der soliden Finanzlage getätigt werden, so dass auch weiterhin eine gesunde Reserve zur Verfügung steht, teilt der Verein mit. „Die Mitglieder honorierten diesen vorausschauenden Schritt des Vorstands mit viel Applaus.“

Die Wahlen

Bei den Wahlen gab es durchweg einstimmige Ergebnisse. Der Vize-Vorsitzende Jürgen Kern ist für weitere zwei Jahre gewählt, ebenso der Kassierer Frederic Menz. Gewählt wurden die Beiräte Nora Benz, Gundolf Mauch, Heiko Kunzelmann, Wolfgang Richter und Andreas Wolpert. Nach seinem Aspirantenjahr wurde auch Markus Haist in den Beirat gewählt. Als Aspirantin für den Beirat wurde Katrin Dursch für ein Jahr gewählt.

Die Ehrungen

Im Weiteren standen die Ehrungen für aktive Teilnahme an den Umzügen auf dem Programm. Geehrt wurden für fünf Jahre Matthias Amann, Manuela Benk, Angelika, Leon und Sinja Brokopp, Alexandra, Emily, Joshua und Markus Haist, 15 Jahre Heiko Götz, 20 Jahre Katrin Dursch sowie 30 Jahre Angelique und Bastian Blessing, Norbert und Sandra Butzke.

Die Termine

Anschließend gab die Vorsitzende die Termine für die Fasnet bekannt. Anfang Februar gibt es einen Schminkworkshop unter der Leitung von Katrin Dursch für interessierte Mitglieder. Am Fasnet-Freitag steht der Besuch der Parkresidenz Germanswald auf dem Programm, bei dem man mit anderen Vereinen den Bewohnern wieder ein paar vergnügliche Stunden bereiten wird. Und natürlich sind die Clowns bei allen Umzügen in VS mit dabei.

Was sich verändert

Am Ende der Versammlung wurde es sehr ruhig und nachdenklich in den Reihen der anwesenden Mitglieder. Sowohl der Schriftführer Ralf Haller (nach acht Jahren) als auch die Vorsitzende Sandra Butzke kündigten ihr letztes aktives Jahr im Vorstandsteam an. Butzke war dann insgesamt 24 Jahre im Kernvorstandsteam als Schriftführerin, Vize-Vorsitzende und schließlich sechs Jahre als Vorsitzende. „Es wird damit ein spannendes und herausforderndes Jahr für den Vorstand und den gesamten Verein geeignete Nachfolgerinnen oder Nachfolger für diese beiden wichtigen Positionen zu finden“, zeigen die Südstadt-Clowns auf.