Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen stirbt der Mann noch vor Ort. Warum er ins Wasser fiel, ist unklar.









Ein Mann aus Deutschland ist an der norwegischen Küste ins Meer gestürzt und ertrunken. Wie die Polizei in der südnorwegischen Region Agder mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht in dem Ort Abelnes, der zur Gemeinde Flekkefjord gehört.