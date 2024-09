„Südlich von Stuttgart“ in Ebingen: Dem „Konzert im Hof“ vermochte die Kälte nichts anzuhaben

Weihnachtsmarkt in Ebingen Es darf kalt sein – „Südlich von Stuttgart“ heizt ein

Die Kassen sind leer; nicht alles, was in Albstadt mehr oder weniger lange Tradition hat, dürfte in den nächsten Jahren gesetzt sein. Der Ebinger Weihnachtsmarkt schon – den, verspricht OB Roland Tralmer, wird es immer geben. Am dritten Advent ist es so weit.