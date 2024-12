Südkorea: Yonhap: Südkoreas Parlament nach Verhängung des Kriegsrechts abgeriegelt

1 Yoon Suk Yeol hat inmitten eines Streits über den Staatshaushalt mit der Opposition das Kriegsrecht ausgerufen. (Archivbild) Foto: AFP/KIM HONG-JI

Südkoreas Staatschef Yoon Suk Yeol hat zum Schutz seines Landes vor Nordkorea das Kriegsrecht ausgerufen. Dies geschehe, „um ein liberales Südkorea vor den Bedrohungen durch Nordkoreas kommunistische Truppen zu schützen“, sagte er in einer Fernsehansprache.









Link kopiert



Nach der Verhängung des Kriegsrechts in Südkorea durch Präsident Yoon Suk Yeol ist das Parlament nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap abgeriegelt worden. In Fernsehaufnahmen war zu sehen, wie Hubschrauber auf dem Dach des Gebäudes in der Hauptstadt Seoul landeten. Alle politischen Aktivitäten seien untersagt, berichtete Yonhap weiter.