Südkorea: Mindestens 120 Tote bei Flugzeugabsturz

1 Feuerwehrleute und Rettungskräfte arbeiten am internationalen Flughafen von Muan. Foto: dpa/Cho Nam-soo

Bei dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Südkorea sterben mindestens 120 Personen. Was bislang bekannt ist.









Link kopiert



Nach der missglückten Landung eines Passagierflugzeugs in Südkorea mit 181 Menschen an Bord haben die Behörden die Opferzahl erneut nach oben korrigiert. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, stieg die Zahl der bestätigten Todesopfer inzwischen auf mindestens 120 an, nur zwei Menschen überlebten demnach das Unglück. Die Maschine der südkoreanischen Fluggesellschaft Jeju war am Sonntagmorgen (Ortszeit) aus Bangkok kommend beim Landeversuch auf dem südwestlichen Flughafen Muan verunglückt.