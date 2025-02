Südkorea: Frau kämpft nach 60 Jahren gegen Zungenbiss-Urteil

1 Das 60 Jahre alte Urteil gegen die Frau gilt in Südkorea als höchst umstritten. (Symbolbild) Foto: Lee Jin-man/AP

Der Fall gilt als einer der kontroversesten in der Geschichte Südkoreas: Eine Frau, die sich bei einem Vergewaltigungsversuch wehrte, wird verurteilt. 60 Jahre dauert es, bis sie in Berufung geht.









Link kopiert



Busan - Sie biss dem Mann bei einem Vergewaltigungsversuch einen Teil der Zunge ab: In Südkorea soll ein rund 60 Jahre alter Fall wieder aufgerollt werden, in dem eine Frau verurteilt wurde. Ein Gericht in der Südküstenstadt Busan gab dem Berufungsantrag der heute 78-Jährigen statt, wie es in einer Mitteilung unter der Woche hieß.