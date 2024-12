Südkaukasusrepublik: Gewalt bei Protesten in Georgien: Tausende für EU-Kurs

Gewalt bei Protesten in Georgien: Tausende für EU-Kurs

1 Bei den proeuropäischen Protesten in Georgien kommt es immer wieder auch zu Gewalt. Foto: Pavel Bednyakov/AP/dpa

Tausende Menschen kämpfen in Georgien bei Protesten auf der Straße für einen EU-Kurs des Landes. Die Lage ist alles andere als friedlich. Sicherheitskräfte greifen abermals hart durch.









Tiflis - Bei den proeuropäischen Protesten mit Tausenden Menschen in der Südkaukasusrepublik Georgien ist es zu neuen schweren Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. In der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) beschossen Demonstranten das Parlamentsgebäude mit Feuerwerkskörpern, auf Videos in sozialen Netzwerken waren die Explosionen zu hören und zu sehen.