Südkaukasusrepublik: Georgiens Regierungschef bekräftigt EU-Kurs

1 Ungeachtet von Fälschungsvorwürfen nennt Ministerpräsident Irakli Kobachidse die Wahl einen Vertrauensbeweis. Foto: Uncredited/Georgian Dream Party/AP/dpa

Die politische Lage in Georgien ist angespannt, der Vorwurf massiver Fälschung bei der Wahl steht im Raum. Ministerpräsident Kobachidse versucht, zu beschwichtigen - auch mit Blick auf Brüssel.









Tiflis - Nach der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl in Georgien versucht Ministerpräsident Irakli Kobachidse Befürchtungen über eine Abkehr vom EU-Kurs zu dämpfen. Georgien wolle sich bis 2030 voll in die Europäische Union integrieren, sagte er bei einer Regierungssitzung in Tiflis (Tbilissi). Er rechne für das kommende Jahr mit einem Neubeginn im derzeit schwierigen Verhältnis zur EU, wurde der Ministerpräsident in georgischen Medien zitiert.