Südkaukasus: Proeuropäischer Protest in Georgien - Lage spitzt sich zu

Proeuropäischer Protest in Georgien - Lage spitzt sich zu

4 Ein Großaufgebot von Sicherheitskräften und zahlreiche Demonstranten stehen sich bei den Protesten gegenüber. Foto: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa

Die Abkehr vom EU-Kurs des Landes treibt die Menschen in der Südkaukasusrepublik Georgien auf die Straße. Auch der große Nachbar Russland schaut genau hin.









Tiflis - Die proeuropäischen Proteste in der Südkaukasusrepublik Georgien gegen den Kurs der nationalkonservativen Regierungspartei Georgischer Traum werden zunehmend von gewaltsamen Ausschreitungen in der Hauptstadt Tiflis geprägt. Demonstranten und Polizei liefern sich zum Teil Straßenschlachten. Laut Meldungen georgischer Behörden gab es erneut zahlreiche Verletzte und Festnahmen wie in den vergangenen Tagen. Russland zieht indes Parallelen zur proeuropäischen Revolution auf dem Kiewer Maidan vor gut zehn Jahren.