„Größtes Feuer seit 1949“: Feuersbrünste verwandeln Südfrankreich in Flammenhölle

Rasend schnell breiten sich die Flammen in Frankreichs Süden aus. Ein Mensch stirbt, andere bangen um Hab und Gut. Warum ist die Lage derart dramatisch?
Riesige Rauchschwaden und ein sich rasch ausbreitender Großbrand im Süden halten Frankreich in Atem, und auch in Spanien brennt es an mehreren Orten. Mehr als 16.000 Hektar Land befielen die Flammen in Südfrankreich, wie die örtliche Präfektur mitteilt. Auch einen Tag nach Ausbruch des Feuers in Ribaute im Département Aude versuchte ein Großaufgebot von 2150 Feuerwehrkräften mit rund 600 Fahrzeugen sowie Löschflugzeugen und Hubschraubern, die Flammen in den Griff zu bekommen.